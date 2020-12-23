نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين السيد: الزمالك لم يطلب تأجيل القمة.. وجاهزون لخوض المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

وتابع السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.