الرياضة

نادي Z يفوز على السكة الحديد في موقعة مثيرة بالقسم الثاني (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي Z يفوز على السكة الحديد في موقعة مثيرة بالقسم الثاني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق زد ف سي، على فريق السكة الحديد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي z بأكتوبر،  في الجولة
الخامسة للمجموعة الثانية مجموعة القاهره والقناة بدورى القسم الثاني.
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بدأ فريق السكة بتشكيل ضم : إسلام سليمان ،وحسن بشندي، ومحمود أكمل، وحازم شعيب، والمتولي محمود، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الرحمن ابو سريع، وعبدالله بيكا، ومحمود السيد كلشط،وفتحي مجدي فتحي، وأمير حجازي. 


وعلي مقاعد البدلاء " إبراهيم شعللها، وأحمد سيد حلمي، ومحمد إبراهيم رمزي ، ومحمد أحمد، واسلام محمد طه، ومحمد أحمد عبد الرحمن، وأمادو ".طه زين، عبد العليم السيد

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وخاض فريق zd اللقاءبتشكيل مكون من" وليد توفيق ، واسلام محمد رمضان، واسلام عبد الغني، وكريم إبراهيم، وشريف أشرف، ومحمد أحمد علي، وعمر محمد، ومحمد حمدي، وعمر محمد أحمد، ورضا محمد السيد، ونانا انتوي.


وتواجد في البدلاء : سعيد فتحي، عبد العزيز أمام، رجب حسنى، عبد الرحمن جمال، اسلام الفار، احمد عادل، محمد كاماتشو، حسنى زكي ومحمد شاهين.


انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف ، وسيطر فريق السكة الحديد على الشوط الأول في الدقيقة 2 إهدار عبد الله بيكا
هدف من انفراد بعد أن رواغ المدافع.

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وفي الدقيقة 15 جاء التغيير الأول لفريق السكة نزول طه زين مكان فتحي مجدي، وإهدر محمود كلشط انفراد ثانى في الدقيقة 30، بجانب ضربة راسي من رضا الويشى لاعب ود مرّت بجوار القائم.

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في الشوط الثاني تقاسم الفريقين اللقاء، قبل أن يخطف محمد حمدي هدف زد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 23.

الفوز رفع رصيد الفائز إلى 11 نقطة، بالصدارة، وتجمد رصيد السكة عند 3 نقاط، بالمركز قبل الأخير.


وأدار اللقاء الحكم أحمد حمدى وعاونه رجب محمد مساعد أول وأحمد زغلول مساعد ثانى، وجبل السيد حكم رابع، وراقب المباراة جمال سالم.

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ترتيب المجموعة الثانية


1-زد إف سي 11 نقطة
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- الزرقا 8 نقاط
4- سرس الليان 8 نقاط
5- المريخ 8 نقاط
6- الداخلية 8 نقاط
7 بتروجت 7 نقاط
8- بورتو السويس 7 نقاط
9- الترسانة 6 نقاط
10- القناة 6 نقاط
11- طنطا 5 نقاط
12- النصر 5 نقاط
13- كوكاكولا 4 نقاط
14- النجوم 4نقاط
15- السكة 3 نقاط
16- جمهورية شبين نقطة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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