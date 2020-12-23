الرياضة

المريخ و بتروجيت يتعادلان بهدف لكل منهما

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني إستطاع اللاعب عبد الله ناصر في التقدم بهدف للمريخ ، ولكن سرعان ما جاء التعادل عن طريق اللاعب محمود السيد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وبتلك النتيجة إرتفع رصيد المريخ للنقطة 6 بالمركز العاشر ، فيما وصل رصيد بتروجيت للنقطة 7 بالمركز السادس .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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