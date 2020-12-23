نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يسحق النصر برباعية في دوري القسم الثاني في المقال التالي

وبدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل ضم : محمد فتحي، سليمان عبدربه، محمد عوض، ساهر عبدالمنعم، مصطفي هاني، السيد ابو امنه، عبدالرؤوف محمد، عصام عادل، احمد ابو اليزيد، محمود صلاح، محمد جودة.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد موسي، عبدالله النجار، ابراهيم فاضل، شهاب فتحي، محمد ماجد اونش، ابراهيم عبدالله، كريم اسامه.

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال علي نظيره فريق النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبد المنعم في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني واضاف ريمون مانجا لاعب النصر الهدف الثاني لطنطا بالخطأ في مرماه، وأضاف السيد أبو أمنه من تسجيل الهدف الثالث ثم سجل ميدو العطار هدف النصر الأول، وأضاف محمود صلاح الهدف الرابع لطنطا من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طنطا إلي 5 نقاط محتلا المركز الـ 11، وله لقاء مؤجل مع الزرقا، فيما يحتل فريق النصر المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.