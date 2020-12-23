نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على بطل النيجر بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر مساء اليوم الأربعاء على نظيره سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"فوز مهم جدا في بداية المشوار في ظل أجواء ليست سهلة، خاصة وأن الفريق خرج من عدد التحامات ومباريات قوية".

وتابع :"رحلة الطيران لم تكن سهلة لولا الطائرة الخاصة بالإضافة إلى غياب أكثر من عنصر عن الفريق الأحمر".

وواصل "اللاعبون قدموا مباراة قوية وكانوا في حالة تركيز كبيرة ولا بد من شكرهم على مستواهم فيها".

وزاد :"الأهلي يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى إراحة علي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف".

وأشار :"سنغلق صفحة مباراة اليوم والفوز ونبدأ في النظر إلى الفترة المقبلة والمباريات التي سنخوضها".

وأوضح :"البطولة الإفريقية نأخذها على مراحل فدوري المجموعات الهدف فيها هو تجميع أكبر عدد من النقاط مثل مباريات الدوري، أما المباريات الأولى فالشحن المعنوي فيها يكون عال جدا وبالتالي فعلينا أن نكون جاهزين والتحضير لها".

وأشاد بعضو مجلس إدارة الأهلي قائلا :"محمد الدماطي قدم مجهودا كبيرا مع سفير مصر في النيجر وكان يتعامل بشكل يومي معه ولكن ظروف إصابته أبعدته نوعًا ما".

وأردف :"من يدخل النادي الأهلي يعرف بأن وارئه مهام كبيرة وأن يفكر في مصلحة المكان الذي يعمل فيه وبعدت الجزئية الفردية".

واختتم :"أي لاعب يأتي جديد إلى النادي الأهلي، يعرف جيدًا الثقافة التي يعيش فيها النادي الأحمر ومهامه الكثيرة".