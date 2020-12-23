نتائج دوري الأبطال.. المريخ يكتسح أنيمبا بثلاثية.. مازيمبي يفوز2-1 علي بوينغيدي

فاز فريق المريخ السوداني علي نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا. صايف تيري أحرز أهداف المريخ الثلاثة في الدقائق ٦،٤٤،٩٠ ليقود المريخ لتحقيق الانتصار. وفي مباراة أخري، فاز بلاتينيوم الزيمبايوي علي سيمبا التنزاني بهدف نظيف. أحرز هدف المباراة الوحيد بيرفيكت شيكويندي في الدقيقة ١٧. وفاز مازيمبي الكونغولي علي بوينغيدي بهدفين مقابل هدف فيما تعادل نكانا الزامبي مع بترو اتلتيكو الانجولي بهدف لمثلهما.

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