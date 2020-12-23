جاريث بيل يقود الهجوم.. تشكيل توتنهام لمواجهة ستوك سيتي في كأس الرابطة

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة ستوك سيتي، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية" كاراباوا". وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمي: هوجو لوريس خط الدفاع: مات دوهيرثي - دافنسون سانشيز - إيريك داير -بين دافيز خط الوسط: إيميل هويبرج- هاري وينكس - ديلي آلي خط الهجوم: لوكاس مورا - جاريث بيل - هاري كين

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