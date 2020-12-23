فوز مركز شباب المعمورة والمجد في دوري القسم الثالث

وأقيم أمس الثلاثاء خمسة مباريات في الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الـ 11 فوز حوش عيسى بقيادة عماد موسى، بهدف نظيف، على حساب مركز شباب القباري.

وحقق الدلنجات تعادلاً مثيراً أمام مياة البحيرة، بهدف لكل منهما، وخسر رشيد على ملعبه من الترام بهدف دون مقابل.

وحقق إيتاي البارود إنتصاراً مستحقاً على نظيرة فريق مركز شباب العبور بهدفين دون مقابل.

وتعادل بدر مع البترول بدون أهداف في موقعة كروية مثيرة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر