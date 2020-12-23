نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع صن داونز لضم الأوروجوياني سيرينو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي رفع عرضه لمليوني ونصف دولار لضم سيرينو من صن دوانز، بعد تخفيض قيمة الصفقة التي حددها الفريق الجنوب أفريقي ل4 مليون دولار.

وأضاف، أن اللاعب طالب مسئولي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بسرعة إنهاء الصفقة، ورفض المشاركة في التدريبات مع فريقه بسبب التمسك بالقيمة المالية الكبيرة مقابل رحيله للقلعة الحمراء.

وتابع، أن اللاعب هو الأقرب حاليا للانضمام للأهلي بعدما أنهى أمير التوفيق مدير التعاقدات الاتفاق على كافة الأمور مع سيرينو، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق على القيمة المالية للصفقة بين الناديين.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.