نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة الأربعاء والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة الأربعاء والقنوات الناقلة للقاء، ويحل نادي غرناطة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفا على ريال مدريد في الجولة رقم 15 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويدخل الملكي اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 29 نقطة، خلفا لأتلتيكو مدريد الذي ينافس على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الجهة الأخر يقبع غرناطة في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويطمح النادي في الدخول للمربع الذهبي، واقتناص الفوز من الريال الذي قد تكون فرصة جيدة لاقتناص نقطة على الأقل خاصة بعد الإصابات التي يعاني منها الفريق، وتذبذب مستويات اللاعبين الفترة الماضية، ونقدم لكم التشكيل المتوقع قبل لقاء ريال مدريد وغرناطة.

تشكيل مباراة ريال مدريد وغرناطة

“تشكيلة متوقعة” حارس مرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: راموس، فاران فريلاند ميندي وكارفخال.

الوسط: كاسيميرو ، كروس، فالفيردي.

الهجوم: بنزيما، ماركو أسينسي و فاسكيز.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

يواجه الفريقين بعضيهما في تمام الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت السعودية

و8:45 بتوقيت مصر و 10:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

beIN Sports HD 1 تردد 11547 عامودي تعليق حفيظ دراجي

beIN Sports 4K تردد 11180 أفقي تعليق حفيظ دراجي

وتعرض شركة BE IN المباراة بث مباشر على الانترنت عن طريق beIN Sports Connect

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني