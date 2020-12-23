حاول الترجي في أكثر من مناسبة هز شباك بطل ليبيا لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل في انتظار تحديد الفائز في مباراة الإياب.
وفي مباراة أخرى، فاز الهلال السوداني على أشانتي كوتوكو الغاني بهدف نظيف.
أحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب بونجونجا في الدقيقة 77، ليضع قدمًا لفريقه في دور الـمجموعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترجي يتعادل مع أهلي بنغازي سلبيًا.. والهلال يفوز على كوتوكو في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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