الترجي يتعادل مع أهلي بنغازي سلبيًا.. والهلال يفوز على كوتوكو في دوري الأبطال

خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي وأهلي بنغازي الليبي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حاول الترجي في أكثر من مناسبة هز شباك بطل ليبيا لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل في انتظار تحديد الفائز في مباراة الإياب.

وفي مباراة أخرى، فاز الهلال السوداني على أشانتي كوتوكو الغاني بهدف نظيف.

أحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب بونجونجا في الدقيقة 77، ليضع قدمًا لفريقه في دور الـمجموعات.