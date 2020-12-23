طبيب الإسماعيلي يوضح موقف لاعب الدراويش المصاب بالصليبي

أعلن الذكتور أكرم عيد العزيز رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن الأشعة التى أجريت على قدم اللاعب أحمد أيمن مدافع الفريق قد أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي فى الرباط الصليبي للركبة ، وأضاف عبد العزيز بأن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية فى الوقت الحالي وسيتم عمل برنامج علاجي يشتمل على بعض التقويات وتدريبات العلاج الطبيعي لتكون بديلا للتدخل الجراحي .

يذكر أن اللاعب قد أصيب فى مباراة الجونة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري العام .