تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غرناطة، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رفاييل فاران - داني كارفخال خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - رودريجو جويس - كريم بنزيما ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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