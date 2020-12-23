الكمار يهزم فيتيس بثلاثية في الدوري الهولندي

تغلب الكمار على ضيفه فيتيس أرنهيم 3 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم الكمار عن طريق جاسبر كارلسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف مايرون بوادو الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 46 سجل لويس أوبيندا هدف تقليص الفارق لفيتيس، لكن فيردي درويف نجح في تسجيل الهدف الثالث للكمار في الدقيقة 75.

ورفع الكمار رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فيتيس أرنهيم عند 29 نقطة في المركز الثالث.