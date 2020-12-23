تطور جديد في مستحقات الأهلي لدى ستوك سيتي

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي أرسلت ملفًا كاملًا للمحامي السويسري مونتيري يحتوي علي كافة الأوراق الخاصة بالحكم النهائي والبات التي حصلت عليه في إجراءات التقاضي أمام شركة مسك.

وفسخت شركة مسك بسبب حكم إبتدائي لها بأحقيتها في تعويض مالي على الاهلي يقدر بـ135 مليون جنيه بتاريخ 28 أكتوبر 2017، عقود إدارتها للقناة وقامت برفع دعوى أمام القضاء الإنجليزي وحصلت علي حكم بالحجز علي مستحقات القلعة الحمراء لدي ستوك سيتي في بيع رمضان صبحي البالغة 2 مليون يورو صيف عام 2016 .

وعاد الأهلي للتقاضي ضد شركة مسك وحصل علي حكم نهائي بات وغير قابل للطعن في أكتوبر من العام الماضي 2019 بعدم أحقية الشركة في الحصول علي أي تعويض.

وكلف مسئولي القلعة الحمراء المحامي السويسري مونتيري بتداول قضية امام المحاكم الإنجليزية لرفع الحجز علي مستحقات النادي لدي ستوك سيتي لكن ظروف كورونا أجلت الأمر كثيرًا حتى طلب المحامي ترجمة وتوثيق الحكم النهائي ضد شركة مسك وتم إرساله فعليًا له.