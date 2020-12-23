عبد الحفيظ يهدي السفير نبيل مكي درع الأهلي

أهدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة بالنيجر، السفير المصري في النيجر نبيل مكي، درع الأهلي، عقب انتهاء مباراة سونيديب التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة نيامي.

وحرص سيد عبد الحفيظ على توجيه الشكر إلى السفير المصري بالنيجر على الجهود التي بذلها مع البعثة قبل وبعد وصولها إلى العاصمة نيامي.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.