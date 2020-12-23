تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأربعاء 23 ديسمبر ثمان مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012