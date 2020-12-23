أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيفرتون، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمى: دين هندرسون خط الدفاع: توانزبي - ماجواير - بايلي - أليكس تيليس خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك -بول بوجبا - برونو فيرنانديز خط الهجوم: جرينوود - إدينسون كافاني وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في كأس الرابطة الإنجليزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.