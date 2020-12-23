الوداد المغربي يقترب من توديع دوري الأبطال على يد الملعب المالي

فريق الوداد حاول هز شباك أصحاب الأرض، ولكن مامادو كوليبالي هز شباك المغاربة بهدف أول للملعب المالي في الدقيقة 59.
استمرت محاولات لاعبي الوداد لتعديل النتيجة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة ويضع الفريق المالي قدمًا في دور المجموعات.
وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين من الآن في الدار البيضاء بالمغرب.
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