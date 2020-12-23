سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى نهائي دوري المرتبط

نجح الفريق الأول لسيدات السلة بالاهلي في بلوغ نهائي دوري المرتبط، بعد تغلبه على فريق سموحة، 53-25، في إياب نصف نهائي البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وفرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، بفضل الدفاع القوي تحت السلة والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 100-35، أما في لقاء العودة فقد انتهى بنتيجة 53-25، بينما حققت الناشئات تحت 16 سنة الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 88-85، وفي مباراة الإياب انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 87-76.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نهائي دوري البطولة يوم السبت المقبل، على صالة هيئة قناة السويس.