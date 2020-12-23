سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى نهائي دوري المرتبط

نجح الفريق الأول لسيدات السلة بالاهلي في بلوغ نهائي دوري المرتبط، بعد تغلبه على فريق سموحة، 53-25، في إياب نصف نهائي البطولة.
وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وفرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، بفضل الدفاع القوي تحت السلة والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.
وصعد الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 100-35، أما في لقاء العودة فقد انتهى بنتيجة 53-25، بينما حققت الناشئات تحت 16 سنة الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 88-85، وفي مباراة الإياب انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 87-76.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نهائي دوري البطولة يوم السبت المقبل، على صالة هيئة قناة السويس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى نهائي دوري المرتبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.