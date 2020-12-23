الاتحاد يحقق الفوز الأول على سموحة في دوري المرتبط لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري علي نادي سموحة، في لقاء سكندري خالص، أقيم اليوم في إطار لقاءات ذهاب دور نصف نهائي دوري المرتبط، وانتهى لصالح زعيم الثغر بنتيجة ٧٧-٦٤ وهي المفارقة التي لا تتكرر كثيرا، وانتهى أيضا لقاء فريق المرتبط تحت ١٦ سنة بنفس نتيجة اللقاء بنتيجة ٧٧-٦٤.
الفترة الاولي تقدم سموحة بنتيجة ١٥/١٧، ثم تعادل الفريقان في الفترة الثانية بنتيجة ٢٨/٢٨، ثم عاد الاتحاد للقاء بالتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٥٧ /٥٣، وانتهى اللقاء لصالح الاتحاد بنتيجة ٧٧/ ٦٤.
ويقام لقاء العودة يوم الجمعة القادم في الخامسة والنصف مساء لقاء الرجال، والثانية ظهرا لقاء الشباب، علي صالة هيئه قناة السويس بالاسماعيلية.
وفي حالة فوز مرتبط الاتحاد يصعد الاتحاد رسميا الي نهائي دوري المرتبط دون النظر للقاء الرجال.
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