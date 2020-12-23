منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز على السعودية 3-1

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره السعودي 1/3 في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما اليوم في ختام معسكر منتخب مصر بالمملكة، استعدادا لكأس القارات بدبي، في فبراير 2021، ونهائيات الأمم الإفريقية بالسنغال في مايو المقبل.

سجل أهداف مصر، حسام باولو "هدفين" وهيثم عاطف هدف.

يشار إلى أن منتخب مصر قد حقق الفوز علي المنتخب السعودي أيضا، أمس بنتيجة 0/8 .

وسجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات.