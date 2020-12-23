نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل.. جدول ترتيب الدوري الإنجيزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك بعدما حقق الفوز الجولة الماضية على حساب كريستال بالاس.

وكان ليفربول حقق الفوز بسبعة أهداف دون رد على فريق كريستال بالاس بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز على ليدز بسداسية وفاز ليستر على توتنهام هوتسبير 2-0.

ترتيب الدوري الإنجليزي:-

ليفربول 31 نقطة

ليستر سيتي 27 نقطة

مانشستر يونايتد 26 نقطة

إيفرتون 26 نقطة

تشيلسي 25 نقطة

توتنهام هوتسبير 25 نقطة

مانشستر سيتي 23 نقطة

أستون فيلا 22 نقطة

ويست هام 21 نقطة

ولفرهامبتون 20 نقطة

نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

كريستال بالاس 18 نقطة

ليدز يونايتد 17 نقطة

أرسنال 14 نقطة

بيرنلي 13 نقطة

برايتون 12 نقطة

فولهام 10 نقاط

ويست بروميتش 7 نقاط

شيفليد نقطتين