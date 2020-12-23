نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آشعة جديدة لنجم سيراميكا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع الإيفواري فونسينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لآشعة جديدة غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وآخر تطورات شفائه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وغاب اللاعب الإيفواري الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية للفريق، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، وخاض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيلي الرياضي بالنادي.

ويخضع فونسينيو لاختبار طبي أخير غدا مع الأشعة، وفي حالة ثبوت شفائه التام من مزق العضلة الضامة، سوف يشارك في المران الجماعي يوم الجمعة بشكل طبيعي.

وتسير الاستعدادات داخل نادي سيراميكا كليوباترا على قدم وساق، لخوض لقاء بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.