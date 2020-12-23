بعد الفوز على سونيدب.. الأهلي يغادر مطار ديوري هاماني إلى مصر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار ديوري هاماني في النيجر، في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها في نيامي.

وفاز الأهلي على سونيدب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيدب محمد شيجا، حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.