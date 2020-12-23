تعادل سلبي في الشوط الأول بين ريال مدريد وغرناطة في الليجا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وغرناطة، بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد حاول هز شباك غرناطة في أكثر من مناسبة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غرناطة، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رفاييل فاران - داني كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - رودريجو جويس - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز السابع برصيد 21 نقطة.