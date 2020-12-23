نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر بالنيجر يودع بعثة الأهلي قبل العودة إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السفير المصري بالنيجر، نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، على وداع بعثة الأهلي في مطار ديوري هاماني، قبل مغادرة النيجر والعودة إلى مصر.

ورافق السفير المصري بالنيجر ورئيس نادي سونيديب بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي بعد انتهاء مواجهة سونيديب، إلى مطار ديوري هاماني، ومساعدة البعثة في إنهاء إجراءات السفر من داخل المطار.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف، سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.