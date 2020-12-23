نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة تبعد هازارد عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، غياب جناجه البلجيكي ثورغان هازارد عدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كان اللاعب البلجيكي عاد إلى تدريبات الفريق الإثنين الماضي، بعد تعافيه من إصابة أخرى، كما أنه تم استبداله في الدقيقة 83 من مباراة دورتموند أمام إينتراخت بروانشفايغ بكأس ألمانيا الثلاثاء.

وذكر النادي الألماني في بيان له: "هازارد الآن سيخضع لفترة راحة أخرى".

كان دورتموند بلغ الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا بعد تغلبه على إينتراخت بروانشفايغ 2-0.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة.