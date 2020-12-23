نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تغادر النيجر للعودة إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار ديوري هاماني في النيجر، منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها في نيامي.

وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، قد حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.