نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ إداري يحرم تلا من نقطة التعادل أمام بلبيس بالقسم الثالث (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت منطقة الشرقية لكرة القدم، إحتساب نتيجة مباراة مركز شباب تلا وفريق بلبيس، لصالح بلبيس، 3-0 رغم إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.

وجاء قرار منطقة الشرقية، بإعتبار تلا خاسراً اللقاء بسبب مشاركة الحارس عبد الرحمن شبارة من جانب فريق تلا رغم سابق إيقافة لـ 8 مباريات في الموسم الماضي عندما كان ضمن صفوف ديرب نجم.

وبذلك القرار يرتفع رصيد بلبيس، إلى 10 نقاط، ليقفز للمركز الثاني، فيما تراجع رصيد تلا إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

كما قررت اللجنة في إجتماعها منذ قليل إستمرار إيقاف الحارس لحين سداد باقي الغرامة التي كانت مقدرة بـ 2000 جنية، حيث سدد 1000 من قبل.

ومن المقرر ان ينتهي إيقاف الحارس عقب الجولة المقبلة، التي تقام السبت، بقاء نادي ديرب نجم وتلا .