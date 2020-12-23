نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفلت توتنهام هوتسبير من فخ مضيفه ستوك سيتي، وصعد للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه 3-1 على منافسه اليوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.



وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 22، لكن جوردان توميسون أدرك التعادل لستوك سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الدقيقة 53.