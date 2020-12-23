إنتر يحقق انتصاره السابع توالياً ويتصدر

إنتر يحقق انتصاره السابع توالياً ويتصدرواصل إنتر انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه فيرونا يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد إنتر إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، الذي تراجع للمركز الثاني قبل لقائه الهام مع ضيفه لاتسيو في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فيرونا، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 20 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة.

وتقدم إنتر بهدف حمل توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 52، لكن الصربي إيفان إيليتش تعادل لفيرونا في الدقيقة 63.

سرعان ما عاد إنتر للتقدم من جديد، عقب إحراز السلوفاكي ميلان سكرينيار الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الملقب بـ(الأفاعي).