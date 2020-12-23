توتنهام يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة
أفلت توتنهام هوتسبير من فخ مضيفه ستوك سيتي، وصعد للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 1 على منافسه يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.
وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 22، لكن جوردان توميسون أدرك التعادل لستوك سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الدقيقة 53.
وأعاد بن دافيز التقدم لتوتنهام مرة أخرى، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما تكفل هاري كين بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.