توتنهام يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة

توتنهام يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الرابطةأفلت توتنهام هوتسبير من فخ مضيفه ستوك سيتي، وصعد للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 1 على منافسه يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 22، لكن جوردان توميسون أدرك التعادل لستوك سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الدقيقة 53.

وأعاد بن دافيز التقدم لتوتنهام مرة أخرى، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما تكفل هاري كين بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81.