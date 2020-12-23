نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يحقق الفوز والمريخ يكتسح أنيمبا

انتهت مواجهات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بخوض الأهلي مباراته الأولي في رحلة الدفاع عن لقبه.

وتغلب الأهلي على مضيفه سونيدب بطل النيجر بهدف دون رد، والهلال على مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني بالنتيجة ذاتها، فيما فاز المريخ 3 / صفر على ضيفه أنيمبا النيجيري اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية. ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

خسر فريق الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره الملعب المالي بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فريق الوداد حاول هز شباك أصحاب الأرض، ولكن مامادو كوليبالي هز شباك المغاربة بهدف أول للملعب المالي في الدقيقة 59.

استمرت محاولات لاعبي الوداد لتعديل النتيجة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة ويضع الفريق المالي قدمًا في دور المجموعات.

وخيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي وأهلي بنغازي الليبي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حاول الترجي في أكثر من مناسبة هز شباك بطل ليبيا لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل في انتظار تحديد الفائز في مباراة الإياب.

وفي مباراة أخرى، فاز الهلال السوداني على أشانتي كوتوكو الغاني بهدف نظيف.

أحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب بونجونجا في الدقيقة 77، ليضع قدمًا لفريقه في دور الـمجموعات.