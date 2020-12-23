نجم الزمالك المغربي يتواصل مع وكيله للرحيل عن الفريق

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوناجم كان قد تقدم بشكوي ضد الزمالك بسبب وجود 500 ألف يورو مستحقات متأخرة، ولكن تم حل الأمر بشكل ودي".