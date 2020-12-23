نجم الزمالك المغربي يتواصل مع وكيله للرحيل عن الفريق

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.
وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوناجم كان قد تقدم بشكوي ضد الزمالك بسبب وجود 500 ألف يورو مستحقات متأخرة، ولكن تم حل الأمر بشكل ودي".
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
وهو الأمر الذى يشير إلى ان مباراة الأهلى والزمالك تم تأجيلها والتى كان من المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى.
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