نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. 8 مباريات ساخنة في مجموعة بحري بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، 8 مباريات في إطار الجولة الجولة الخامسة 8 مواجهات هامة ومرتقبة بالمجموعه الثالثة مجموعة بحرى وتشهد المباريات قمه لاثاره والمتعة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الخامسة :



1- حرس الحدود مع أبو قير



يستضيف فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم نظيرة فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس في موقعة كروية مرتقبة، وديربي سكندري من العيار الثقيل بحثاً عن زعامة المجموعة الثالثة.



يدخل فريق الحرس اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق المالية بهدف لمثله بينما أبو قير متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



2- المنصورة مع البلدية



يشهد ستاد المنصورة، إقامة لقاء ساخن يجمع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد مع فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد.

يدخل المنصورة اللقاء برصيد 5 نقاط في المركز التاسع، بعد هزيمته من فريق فاركو بهدفين نظيفين، بينما فريق البلدية صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق الحمام بدون أهداف.

3- الجزيرة مع سبورتنج

يحل فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق ضيفأ ثقيلا على فريق الجزيرة المطروحى بقيادة يوسف حمدى، بملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

يدخل سبورتنج اللقاء برصيد 8 نقاط في المركز الرابع، عقب فوزه على فريق دمنهور بهدف بينما فريق الجزيرة المطروحى في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق أبو قير بثلاثة أهداف مقابل .

4- الأوليمبى مع فاركو



يحتضن ملعب عز الدين يعقوب لقاء فريق الأوليمبى بقيادة أحمد سارى مع فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي.



يدخل الأوليمبى اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

5- المالية مع الحمام

يخوض فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدى لقاء صعب مع فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل.

يدخل المالية اللقاء برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق الحرس بهدف لمثله، بينما فريق الحمام صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق البلدية بدون أهداف .



6- دكرنس مع بنى عبيد



يواجه فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق، ويحتل دكرن المركز السابع برصيد 5 نقاط بعد فوزه على بيلا برباعية نظيفة، بينما بنى عبيد بالمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق كفر الشيخ بدون أهداف.

7- كفر الشيخ مع الرجاء



يلتقي كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق مع الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد ، يدخل فريق كفر الشيخ اللقاء في المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق بنى عبيد بدون أهداف، ينما الرجاء بالمركز الرابع عشر برصيد نقطتين .



8- دمنهور مع بيلا



يواجه فريق دمنهور بقيادة أحمد عاشور نظيرة فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدى، يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطتين، حيث يحتل دمنهور المركز الثالث عشر بعد هزيمته من فريق سبورتنج بهدف بينما فريق بيلا في المركز الأخير بعد هزيمته من فريق دكرنس برباعية نظيفة .



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أبو قير 10 نقاط

2- الحرس 8 نقاط

3- البلدية 8 نقاط

4- سبورتنج 8 نقاط

5- الأوليمبى 8 نقاط

6- المالية 6 نقاط

7- دكرنس 5 نقاط

8- فاركو 5 نقاط

9- المنصورة 5 نقاط

10- كفر الشيخ 3 نقاط

11- بنى عبيد 3 نقاط

12- الجزيرة المطروحى 3 نقاط

13- دمنهور نقطتين

14- الرجاء نقطتين

15- الحمام نقطتين

16- بيلا نقطتين