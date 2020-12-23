نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يصر على مغادرة الزمالك وتحقيق حلم الاحتراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الضغط على مسؤولو ناديه من أجل الرحيل عن صفوفه للاحتراف الخارجي بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، الرحيل عن ناديه وتحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، في ظل تلقيه عدة عروض خارجية.

وكانت تقارير صحفية برتغالية، أشارت في وقت سابق إلى وجود عدة عروض من جانب الدوري البرتغالي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، اهتمام سبورتنج براجا لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث يعد مصطفى محمد، واحد من الاسماء التي يهتم بهم نادي سبورتنج براجا لتدعيم الفريق في الميركاتو المقبل.

كما يمتلك مصطفى محمد عروض من جانب أندية فناربخشة وجالاتا سراي من الدوري التركي، من أجل الحصول على موافقته بالاحتراف.