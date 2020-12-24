جاء ذلك، عقب قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر، على ستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك، ضمن الأسبوع الرابع، في موعد لاحق.
وأعرب نادي سموحة عن غضبه الشديد× بسبب خوض مباريات متتالية دون إراحة اللاعبين، وعدم تكافؤ الفرص بين كل الفرق المصرية .
واختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها على ملعب الأهلى السلام فى السابعة والنصف من مساء الغد.
واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم: "الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمد الترهونى، أطهر الطاهر، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، شريف رضا، محمد محسن ليله، إسلام جمال، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادي، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب تأجيل لقاء القمة.. غضب في سموحة بسبب مواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.