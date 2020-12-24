بعد العرض القطري.. وزير الرياضة يفاوض فرجاني ساسي من أجل الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك اليوم من أجل بحث تجديد عقده.
وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اشرف صبحي أكد لفرجاني ساسي بأن وجوده مطلب جماهيري لنادي الزمالك وشدد على ان النادي لا يعاني من أزمة مالية مثلما يتردد".
وأضاف: "فرجاني يملك عرضا من نادي الدحيل القطري إلى جانب العديد من العروض من أندية إماراتية وسعودية".
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