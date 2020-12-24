شريف عبدالمنعم: تدوير اللاعبين كان في صالح الأهلي أمام بطل النيجر

أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر خاض لقاء سونيديب على ملعب سييء للغاية إلى جانب الإخراج البعيد نهائيًا عن عالم كرة القدم.
وقال عبدالمنعم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي خاض مواجهة بطل النيجر على شكل تمرينة سيئة على أرضية ملعب كانت من الممكن أن تعرض اللاعبين للإصابات".
وأضاف: "تدوير اللاعبين كان فى صالح الفريق الأحمر خلال مواجهة بطل النيجر إلى جانب إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين".
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