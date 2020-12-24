تقاسم الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة فى الجولة 15

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه غرناطة بنتيجة بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الاسباني.

وأفتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 57 عبر البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية إثر عرضية من البديل ماركو أسينسيو.