قال حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمشرف العام على الكورة، أن الفريق خاض أول ثلاث مواجهات في الدوري المصري خارج أرضه حتى الآن.
وقال حسام عزو في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس": "غزل المحلة هو من طلب نقل المباراة خارج الاستاد أمام الأهلي ونشكر مسئولي القلعة الحمراء على تفهم الموقف".
وأوضح حسام عزو أن غزل المحلة يسعي إلى تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد الجماهير".
وتابع: "توقيع عقد رعاية لصالح غزل المحلة يساهم في توفير كافة مستلزمات الفريق والجهاز الفني".
وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام عزو: غزل المحلة هو من نقل مباراته أمام الأهلي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.