يونايتد يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة
أكمل فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم.
وتغلب مانشستر يونايتد 1 - صفر على مضيفه إيفرتون، فيما تغلب توتنهام 3 - 1 على مضيفه ستوك سيتي يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.
على ملعب (جوديسون بارك)، تقمص النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 88.
يشار إلى أن فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد صعدا للدور قبل النهائي للبطولة يوم الثلاثاء.
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