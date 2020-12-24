طوله 192 سم.. رئيس سموحة يعلن انضمام صفقة جديدة لصفوف الفريق

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اقتراب ناديه من إبرام صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال رئيس نادي سموحة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "بعد مفاوضات ماراثونية، نجح سموحة في ضم مهاجم عربي دولي يبلغ طوله 192 سنتيمترًا، في صفقة انتقال حر".

وأضاف رئيس نادي سموحة "وصل اللاعب مساء الأربعاء إلى مطار القاهرة، وسيظهر في التدريبات خلال 48 ساعة، وسيتم قيده أول يناير".

وأكد رئيس نادي سموحة "هذا المهاجم سيكون إضافة مميزة في الدوري المصري الممتاز".