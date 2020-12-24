أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اقتراب ناديه من إبرام صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال رئيس نادي سموحة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "بعد مفاوضات ماراثونية، نجح سموحة في ضم مهاجم عربي دولي يبلغ طوله 192 سنتيمترًا، في صفقة انتقال حر".
وأضاف رئيس نادي سموحة "وصل اللاعب مساء الأربعاء إلى مطار القاهرة، وسيظهر في التدريبات خلال 48 ساعة، وسيتم قيده أول يناير".
وأكد رئيس نادي سموحة "هذا المهاجم سيكون إضافة مميزة في الدوري المصري الممتاز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طوله 192 سم.. رئيس سموحة يعلن انضمام صفقة جديدة لصفوف الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.