نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي. بينما يواجه نادي تشيلسي نظيره أرسنال ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد. وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- ليفربول برصيد 31 نقطة 2- ليستر سيتي 27 نقطة 3- مانشستر يونايتد 26 نقطة 4- ايفرتون برصيد 26 نقطة 5- توتنهام 25 نقطة 6- تشيلسي 25 نقطة 7- ساوثهامبتون 24 نقطة 8- مانشستر سيتي 23 نقطة 9- أستون فيلا 22 نقطة 10- وست هام 21 نقطة 11- ولفرهامبتون 20 نقطة 12- نيوكاسل 18 نقطة 13- كريستال بالاس 18 نقطة 14- ليدز يونايتد 17 نقطة 15- آرسنال 14 نقطة 16- بيرنلي 13 نقاط 17- برايتون 12 نقطة 18- فولهام 10 نقاط 19- ويست بروميتش البيون 7 نقاط 20- شيفيلد يونايتد برصيد نقطتين