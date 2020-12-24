الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي.

بينما يواجه نادي تشيلسي نظيره أرسنال ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد. 

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول برصيد 31 نقطة

2- ليستر سيتي 27 نقطة

3- مانشستر يونايتد 26 نقطة

4- ايفرتون برصيد 26 نقطة

5- توتنهام 25 نقطة

6-  تشيلسي 25 نقطة

7- ساوثهامبتون 24 نقطة

8- مانشستر سيتي 23 نقطة

9- أستون فيلا 22 نقطة

10- وست هام 21 نقطة

11- ولفرهامبتون 20 نقطة

12- نيوكاسل 18 نقطة

13- كريستال بالاس 18 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- آرسنال 14 نقطة

16- بيرنلي 13 نقاط

17- برايتون 12 نقطة

18- فولهام 10 نقاط

19- ويست بروميتش البيون 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد برصيد نقطتين

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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