جمال علام: طرح اسمي لرئاسة اللجنة الثلاثية يؤكد نجاح فترتي.. وخفضت رواتب العاملين بالجبلاية ..فيديو

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إنه كان يأمل أن تُجرى انتخابات جديدة لاتحاد الكرة، عقب استقالة المجلس السابق الذي ترأسه هاني أبو ريدة.

وأضاف جمال علام، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن موقف انتخابات اتحاد الكرة ما زال غامضًا، ولابد من تحديد موقف واضح لها، مشيرًا إلى أن "فيفا" و"كاف" لا يعترفان بالمجالس المعينة أو اللجان المؤقتة.

وتابع جمال علام، أن اسمه لم يتم طرحه لرئاسة اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، على الرغم من تلقيه مكالمات عديدة هنأته بتوليه المهمة، مبديا سعادته بترديد اسمه بشأن رئاسة اللجنة، خاصةً أنه أثبت نجاحه في فترة رئاسته للجبلاية.

واختتم تصريحاته، بأن فترة رئاسته للجبلاية، خفض الرواتب الكبيرة التي كان يتقاضاها بعض العاملين باتحاد الكرة، مثل الراحل عزمي مجاهد، المسئول عن ملف الإعلام وقتها، والذي تقاضى 10 آلاف جنيه بدلًا من 18 ألف جنيه، إضافةً إلى تخفيض عدد العمالة باتحاد الكرة.