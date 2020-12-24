خاص.. إيجابية مسحة كورونا لمهاجم الإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

كشف مصدر مسئول داخل نادي الإسماعيلي، عن إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن نتائج عينة المسحة التي خضع لها اللاعبون جاءت جميعها سلبية عدا فخر الدين بن يوسف.
وتابع "اللاعب سوف يُعزل، ويتبع الإجراءات الاحترازية وفقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة والسكان واتحاد الكرة المصري".
وأوضح "سوف يغيب اللاعب عن مواجهة البنك الأهلي، ويخضع لمسحة جديدة بعد عشرة أيام".
وعلى جانب آخر انتظم لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق عقب مران أمس، الأربعاء، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى غدًا، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، فى رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.
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