الرياضة

تصريحات مثيرة من رئيس اتحاد الكرة السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات الكأس على القنوات الفضائية. 

وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات كأس مصر على القنوات الفضائية، لأنه كان يقترب من تسويقها خارج مصر".

وأكمل: "اتحاد الكرة لم يتسلم أي دروع ذهبية من محمود الخطيب، كما أن الهدايا الثمينة يتم الاحتفاظ بها في مخازن اتحاد الكرة".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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