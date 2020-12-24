نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من رئيس اتحاد الكرة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات الكأس على القنوات الفضائية.

وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات كأس مصر على القنوات الفضائية، لأنه كان يقترب من تسويقها خارج مصر".

وأكمل: "اتحاد الكرة لم يتسلم أي دروع ذهبية من محمود الخطيب، كما أن الهدايا الثمينة يتم الاحتفاظ بها في مخازن اتحاد الكرة".