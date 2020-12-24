«بيلد» الألمانية تشيد باستعدادات مصر لمونديال اليد وتطالب فريقها بنتيجة مرضية

أشادت صحيفة "بيلد" الألمانية بالتجهيزات لبطولة العالم للرجال في نسختها رقم "27" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 27 من يناير العام المقبل بمشاركة 31 دولة إضافةً إلى مصر البلد المضيف للبطولة.

وقالت الصحيفة، إن مصر استطاعت بناء 4 صالات استعدادًا للبطولة في وقت قياسي بالنسبة إلى المعدلات الزمنية للبناء من بينها صالتان جديدتان بتكلفة 100 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة، عن استعدادات المنتخب الألماني لبطولة العالم، مطالبة فريقها بتحقيق نتائج مرضية تعوض حصوله على المركز الرابع في بطولة العالم الماضية في ألمانيا والدانمارك، والتي فازت فيها الأخيرة على النرويج في المباراة النهائية.

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الألماني ترك حرية كاملة للاعبين للمشاركة مع فريقهم في البطولة من عدمه بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد يواجه المنتخب الألماني في دور الثمانية للبطولة أو منتخب إسبانيا بطل أوروبا وفقا لقرعة ونظام المباريات.

على صعيد آخر، يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته للمونديال بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا ومساعده مجدي أبو المجد وذلك بالتدريب على فترتين صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية وذلك بعد اعتذار منتخب مقدونيا ومنتخب كرواتيا عن الحضور إلى القاهرة لإقامة مباريات ودية مع فراعنة اليد في إطار الاستعدادات للمونديال.