زكي عبد الفتاح بعد خسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف: كان نفسنا نقابل الأهلي ..فيديو

أعرب زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي، عن حزنه لخسارة فريقه في الكونكاكاف، مؤكدًا أنه كان يتمنى تأهل فريقه إلى كأس العالم للأندية؛ لمواجهة الأهلي.

وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت على برنامج «الماتش» المذاع على قناة «دوت الخليج»، أن فريقه واجه "تيجريس" بطل المكسيك، وكان قويًا أمامه، إلا أنه خسر بعدما كان متقدمًا حتى آخر ربع ساعة، موضحًا أن المباراة كانت صعبة للغاية.

وقال زكي عبد الفتاح، "هذه هي كرة القدم، والرياضة بشكل عام، مكسب وخسارة، لذلك رغم الخسارة فإن فريقه قدّم بطولة جيدة للغاية، ووصل فيها إلى النهائي"، موجهًا الشكر إلى لاعبي الفريق.